Atina convegno Epigrafia nel Lazio meridionale
Domenica 7 giugno, il Palazzo Ducale di Atina ospiterà il convegno “Epigrafia nel Lazio meridionale”. La prima edizione è organizzata dall’Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale di Anagni, presieduto da Gioacchino Giammaria. La giornata segue l’attività dell’associazione “Genesi”, che ha gestito l’evento in modo continuativo. La manifestazione si concentrerà sull’analisi e lo studio delle iscrizioni antiche della regione.
Domenica 7 giugno il Palazzo Ducale di Atina ospiterà il convegno “Epigrafia nel Lazio meridionale”, prima edizione curata dall’Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale di Anagni, presieduto da Gioacchino Giammaria, dopo una lunga e proficua gestione da parte dell’associazione “Genesi”. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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