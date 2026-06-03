Atina convegno Epigrafia nel Lazio meridionale

Notizia in breve

Domenica 7 giugno, il Palazzo Ducale di Atina ospiterà il convegno “Epigrafia nel Lazio meridionale”. La prima edizione è organizzata dall’Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale di Anagni, presieduto da Gioacchino Giammaria. La giornata segue l’attività dell’associazione “Genesi”, che ha gestito l’evento in modo continuativo. La manifestazione si concentrerà sull’analisi e lo studio delle iscrizioni antiche della regione.