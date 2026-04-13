A Brindisi il convegno meridionale su emergenza e rianimazione
A Brindisi si è svolto un convegno dedicato alle emergenze e alle tecniche di rianimazione, rivolto a professionisti che operano quotidianamente in situazioni di urgenza. L'incontro ha riunito medici, infermieri e operatori sanitari per condividere esperienze e aggiornamenti su interventi critici. Durante l’evento sono stati affrontati temi legati alla gestione immediata delle emergenze e alle procedure di rianimazione.
BRINDISI - Un evento pensato per chi vive l’emergenza ogni giorno, per chi è chiamato a prendere decisioni rapide, precise e spesso salvavita. Medici, infermieri, operatori del soccorso e professionisti sanitari saranno i protagonisti di “Emergenza e Rianimazione – Convegno Meridionale”, un.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Osservatorio dell’Appennino Meridionale a Fisciano: convegno su “Aree interne: da criticità a opportunità tra eccellenze territoriali e turismo”E' in programma il prossimo 9 aprile 2026, dalle ore 9:30 alle 14, presso l’Osservatorio dell’Appennino Meridionale del Campus universitario di...
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