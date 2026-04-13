A Brindisi il convegno meridionale su emergenza e rianimazione

A Brindisi si è svolto un convegno dedicato alle emergenze e alle tecniche di rianimazione, rivolto a professionisti che operano quotidianamente in situazioni di urgenza. L'incontro ha riunito medici, infermieri e operatori sanitari per condividere esperienze e aggiornamenti su interventi critici. Durante l’evento sono stati affrontati temi legati alla gestione immediata delle emergenze e alle procedure di rianimazione.