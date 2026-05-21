Scuola Superiore Meridionale e INAF convegno Dalle infrastrutture di nuova generazione alle principali sfide cosmologiche

Da napolitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 21 maggio, alle ore 14.30, alla Scuola Superiore Meridionale (Via Mezzocannone, 4), il seminario “Dalle infrastrutture di nuova generazione alle principali sfide cosmologiche From Next Generation Facilities to Key Cosmological Challenges” sancisce formalmente il recente accordo quadro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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