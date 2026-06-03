Atalanta El Bilal Toure’ non verrà riscattato dal Besiktas dopo un’annata da 7 gol
El Bilal Toure’ non sarà riscattato dal Besiktas, nonostante abbia segnato sette gol durante l’ultima stagione. La società turca ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto. Toure’ dovrà quindi cercare una nuova squadra per la prossima stagione. La sua situazione contrattuale rimane in sospeso, e non ci sono ancora dettagli sulle eventuali trattative in corso. La decisione del club chiude un capitolo sulla sua esperienza in Turchia.
Bergamo, 3 giugno 2026 – Si annuncia un’altra estate di mercato, in cerca di una nuova collocazione, per El Bilal Toure’. L’attaccante maliano, 25 anni da compiere a ottobre, non verrà riscattato (salvo clamorosi ripensamenti) a fine mese dal Besiktas alla cifra fissata di 15 milioni e tornerà nella disponibilità dell’Atalanta, con cui è vincolato da altri due anni di contratto. Difficile pensare che il prossimo tecnico nerazzurro Maurizio Sarri intenda trattenerlo nell’organico, ma non è da escludere che l’allenatore toscano voglia comunque valutarlo nelle prime settimane del ritiro estivo, come ha fatto lo scorso anno Ivan Juric.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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