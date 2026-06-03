Atalanta El Bilal Toure’ non verrà riscattato dal Besiktas dopo un’annata da 7 gol

Notizia in breve

El Bilal Toure’ non sarà riscattato dal Besiktas, nonostante abbia segnato sette gol durante l’ultima stagione. La società turca ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto. Toure’ dovrà quindi cercare una nuova squadra per la prossima stagione. La sua situazione contrattuale rimane in sospeso, e non ci sono ancora dettagli sulle eventuali trattative in corso. La decisione del club chiude un capitolo sulla sua esperienza in Turchia.