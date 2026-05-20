Folorunsho non verrà riscattato dal Cagliari | il Napoli valuterà cosa fare

Il Napoli ha deciso di non riscattare il centrocampista dopo la stagione passata in prestito al Cagliari. La società rossoblù ha comunicato di non voler esercitare il diritto di riscatto stabilito l’estate scorsa, lasciando così aperta una possibile valutazione futura da parte del club partenopeo. La decisione è arrivata dopo il periodo trascorso in Sardegna, senza che venga confermato un intervento diretto sul mercato per il calciatore. Al momento, resta in sospeso il suo futuro professionale.

Il futuro di Michael Folorunsho torna a intrecciarsi con quello del Napoli. Dopo la stagione vissuta in prestito al Cagliari, infatti, il club rossoblù avrebbe deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato la scorsa estate. Una scelta che riporterà il centrocampista alla base, dove sarà nuovamente valutato durante il ritiro estivo di Dimaro Per il Napoli si apre quindi una nuova riflessione su un calciatore che, negli ultimi anni, ha vissuto diverse esperienze lontano dall’azzurro. Folorunsho aveva lasciato il club partenopeo per trovare continuità e spazio, passando prima dalla Fiorentina e poi dal Cagliari. In Sardegna ha alternato buone prestazioni a qualche difficoltà, anche a causa di alcuni problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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