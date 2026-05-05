nuova piscina fiammetta partito il conto alla rovescia

Il prossimo 14 maggio alle 18 sarà inaugurata ufficialmente la nuova piscina Fiammetta a Certaldo. L’operazione, realizzata con un investimento superiore agli otto milioni di euro, ha beneficiato anche di fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La piscina rappresenta un nuovo impianto sportivo per la zona, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità ricreative alla comunità locale.

CERTALDO Il conto alla rovescia è già partito: il prossimo 14 maggio, alle 18, sarà inaugurata ufficialmente la nuova piscina Fiammetta, portando così a compimento l’operazione da oltre otto milioni di euro attuata anche tramite fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alla cerimonia aperta al pubblico, oltre al governatore Eugenio Giani, è stato invitato anche il ministro dello Sport Andrea Abodi. I collaudi sono praticamente terminati e ieri c’è stato un confronto con Asl propedeutico all’apertura. La nuova piscina sarà pienamente fruibile per gli utenti a partire dal 16 maggio prossimo. Ma il prossimo lunedì, fa sapere l’amministrazione, dovrebbe essere attivato il "desk" che consentirà all’utenza di ottenere informazioni in loco circa abbonamenti e corsi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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