Fiumicino il Comune chiama a raccolta le associazioni sportive e culturali

Il Comune di Fiumicino ha invitato le associazioni sportive e culturali locali a partecipare a un nuovo incontro, dopo che molte di esse non sono riuscite a essere presenti alla riunione del 11 marzo. L’obiettivo è coinvolgere tutte le realtà del territorio per discutere di proposte e iniziative future. L’appuntamento è fissato per una data da definire, presso la sede comunale.

Fiumicino, 17 marzo 2026 – Il Comune di Fiumicino chiama a raccolta le associazioni sportive e culturali del territorio che non hanno potuto partecipare alla riunione dello scorso 11 marzo. Un secondo incontro è stato infatti convocato per il 24 marzo presso l’Aula consiliare della sede comunale, in piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 78. L’appuntamento sarà articolato in due distinti momenti. Alle 9.30 è previsto l’incontro con le associazioni sportive, mentre alle 11.30 sarà la volta delle associazioni culturali. L’iniziativa è finalizzata alla definizione del calendario degli eventi e servirà a raccogliere contributi e proposte utili alla programmazione delle attività sul territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Silea, contributi fino a 2 mila euro per associazioni sportive e culturali Cibo per le colonie feline, il Comune chiama a raccolta cittadini e attivitàUna giornata interamente dedicata alla solidarietà verso i gatti delle colonie feline viterbesi. Una selezione di notizie su Fiumicino il Comune chiama a raccolta... Temi più discussi: Aperture straordinarie Uffici Anagrafe per CIE; Golf car sulla Roma Fiumicino, ecco perchè il Comune non può fermare l'invasione delle microcar elettriche; Fiumicino attiva il trasporto ai seggi per elettori con difficoltà motorie; Allerta gialla a Roma: allagamenti e forte grandinata all’aeroporto di Fiumicino - Radio Globo. Fiumicino, il ritorno del treno in città si avvicina: primo ok dal Consiglio comunaleFiumicino, 13 marzo 2026 – È stata approvata oggi in Consiglio comunale la delibera che integra la proposta di riperimetrazione 1/2026 nell’ambito della pianificazione per lo sviluppo dell’area vasta ... ilfaroonline.it Fiumicino, vertice con Astral sul nuovo assetto del trasporto pubblico localecittadino. Nel corso dell’incontro affrontati i temi del servizio scolastico, dei pendolari e del potenziamento delle linee verso stazioni e aeroporto ... ilfaroonline.it L’europarlamentare parte da Roma Fiumicino con la delegazione italiana dello European Convoy for Cuba, iniziativa che porta aiuti all’Avana e rilancia il messaggio di cooperazione internazionale - facebook.com facebook Enac e Adr ricordano Antonio Catricalà a Roma Fiumicino. x.com