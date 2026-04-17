Adyen e lastminutecom l’automazione dei pagamenti entra nel settore travel

Adyen e lastminute.com hanno annunciato una collaborazione che introduce l'automazione nei pagamenti per i pacchetti turistici dinamici. La partnership mira a migliorare il processo di pagamento e a rendere più efficiente la gestione delle prenotazioni di vacanze personalizzate. La notizia riguarda l'integrazione di nuove soluzioni tecnologiche nel settore dei viaggi, con un focus sulla semplificazione delle transazioni online.

(Adnkronos) – Adyen e lastminute.com hanno appena annunciato l'avvio di una partnership che segna un punto di svolta per la gestione dei Dynamic Holiday Packages. L'adozione di una soluzione di Issuing dedicata consente a Latminute.com di generare carte virtuali in tempo reale, automatizzando il trasferimento di fondi verso una rete globale di fornitori che include. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate PayPal registra utile trimestrale di 1,44 miliardi, confermando crescita solida nel settore dei pagamenti digitaliPayPal ha chiuso il quarto trimestre del 2025 con un utile netto di 1,44 miliardi di dollari, pari a 1,53 dollari per azione, segnando un aumento... Caserta protagonista nel settore ferroviario: Firema entra nel gruppo Ferrovie dello StatoLa storica azienda di treni rafforza il ruolo strategico della provincia; la Lega sottolinea l’impegno di istituzioni e lavoratori per crescita e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Adyen e lastminute.com: pagamenti più rapidi e semplici per il turismo digitale; Adyen amplia la partnership con lastminute.com; Adyen amplia la collaborazione con lastminute.com con Adyen Issuing; Pagamenti, arriva la carta virtuale Issuing by Adyen-lastminute. Adyen amplia la partnership con lastminute.comAttraverso l’integrazione della soluzione Issuing di Adyen, che consente la creazione e gestione di carte virtuali, lastminute.com ottimizza i payout verso i fornitori e migliora l’efficienza operativ ... milanofinanza.it lastminute.com propone nuovi metodi di pagamento grazie a AdyenNegli ultimi anni, i consumatori hanno cambiato radicalmente le loro abitudini di acquisto, anche nel settore dei viaggi. I viaggiatori ora si aspettano una vasta scelta di metodi di pagamento che ... bitmat.it Player come #PayPal e #Block rallentano e #Adyen fatica a ritrovare slancio. #Wise, invece, continua ad aumentare clienti e volumi senza comprimere i margini. https://loom.ly/-QZ0h10 - facebook.com facebook