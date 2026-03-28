Cashless Society 2026 | pagamenti digitali e strategie IT

Durante il Forum Community Cashless Society 2026, organizzato da TEHA – The European House Ambrosetti, si è discusso del ruolo delle infrastrutture di pagamento nel rafforzamento della sicurezza nazionale. L’evento ha approfondito le strategie IT e l’adozione dei pagamenti digitali in vista del 2026, evidenziando come questi sistemi siano ormai elementi fondamentali nel panorama economico e tecnologico.

(Adnkronos) – Durante il recente Forum Community Cashless Society 2026, organizzato da TEHA – The European House Ambrosetti, è stato analizzato come le infrastrutture di pagamento siano diventate elementi cardine della sicurezza nazionale. La crescita dei pagamenti elettronici registrata negli ultimi anni non è solo un dato statistico, ma il segnale di un processo di transizione che vede le generazioni più giovani agire come traino, mentre resta aperta la sfida della piena inclusione per le fasce di popolazione che incontrano maggiori difficoltà nell'approccio a questi strumenti. L'orientamento istituzionale emerso punta a una direzione chiara: mettere le tecnologie digitali a disposizione della collettività senza tuttavia ricorrere all'imposizione di obblighi normativi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Salgono i pagamenti cashless, ma l’Italia resta indietro Cashless Index, Italia al 21° posto nell’Ue con 181 transazioni digitali pro capitePur con un transato che supererà quest’anno i 500 miliardi di euro, l’Italia è ancora sotto la media europea: è 21ª nel Cashless Society Index 2026 e... Top Fintech ETFs to Watch in 2026 | The Future of Digital Finance Contenuti utili per approfondire Cashless Society Temi più discussi: Pagamenti, oltre il 75% delle spese ricorrenti degli italiani è cashless; Pagamenti digitali, gli italiani non usano i contanti per il 75% delle spese ricorrenti; Pagamenti digitali oltre il 75%: l’Italia sempre più vicina a una società cashless; Italiani sempre più cashless, con strumenti digitali il 75,1% delle spese ricorrenti. Cashless Society 2026: pagamenti digitali e strategie ITPagamenti digitali come leva per la sicurezza economica e il contrasto all'evasione, senza obblighi per i cittadini ... adnkronos.com Pagamenti, oltre il 75% delle spese ricorrenti degli italiani è cashlessIl 64,2% della popolazione utilizza strumenti digitali per le transazioni ogni giorno o più volte a settimana, anche se persistono forti differenze tra ... repubblica.it #CashlessSociety Per favorire la diffusione dei pagamenti elettronici in Italia dobbiamo ricorrere alla via di mercato: far capire che il cashless è più conveniente. @marattin x.com Strumenti cashless e collegamento pos-rt. Come gestire il rimborso del residuo - facebook.com facebook