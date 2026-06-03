La Giunta regionale ha approvato una delibera che garantisce la continuità dei Tirocini di Inclusione Sociale del programma GOL, secondo quanto affermato dall’assessora al lavoro e formazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Abbiamo appena approvato la delibera di Giunta regionale che garantisce la continuità dei Tirocini di Inclusione Sociale del programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori)” – ha dichiarato l’assessora regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese. “ Grazie a questo provvedimento, ha precisato la Saggese, potremo disporre la proroga di tre mesi per i tirocini in scadenza, assicurando la prosecuzione dei percorsi senza soluzione di continuità. Una risposta tempestiva e concreta, assunta per evitare la sospensione delle attività già avviate sui territori. I Tirocini di Inclusione Sociale.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Assessora Saggese: “Assicurata la continuità dei Tirocini di Inclusione Sociale del programma GOL”

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