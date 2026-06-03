Assessora Saggese | Assicurata la continuità dei Tirocini di Inclusione Sociale del programma GOL
La Giunta regionale ha approvato una delibera che garantisce la continuità dei Tirocini di Inclusione Sociale del programma GOL, secondo quanto affermato dall’assessora al lavoro e formazione.
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Abbiamo appena approvato la delibera di Giunta regionale che garantisce la continuità dei Tirocini di Inclusione Sociale del programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori)” – ha dichiarato l’assessora regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese. “ Grazie a questo provvedimento, ha precisato la Saggese, potremo disporre la proroga di tre mesi per i tirocini in scadenza, assicurando la prosecuzione dei percorsi senza soluzione di continuità. Una risposta tempestiva e concreta, assunta per evitare la sospensione delle attività già avviate sui territori. I Tirocini di Inclusione Sociale.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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