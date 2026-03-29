Turismo 800 tirocini di inclusione sociale nelle parrocchie di Napoli 

A Napoli sono stati attivati circa 800 tirocini di inclusione sociale nel settore del turismo e della valorizzazione del territorio. Il progetto è stato avviato attraverso un protocollo sottoscritto tra diverse organizzazioni e istituzioni locali, con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio. I tirocini si svolgono nelle parrocchie e coinvolgono vari soggetti del territorio.

Tirocini inclusivi nel settore turismo e valorizzazione del territorio Protocollo sottoscritto da Comune di Napoli, Arcidiocesi e EITD (ANSA) – Napoli, 29 MAR – La giunta comunale di Napoli, su proposta dell’assessora alle Politiche Giovanili, al Lavoro e alle Politiche Sociali Chiara Marciani, ha approvato lo schema di protocollo d’Intesa tra il Comune di Napoli, l’Arcidiocesi di Napoli e la società EITD S.r.l. per l’attivazione di tirocini extracurriculari di inclusione sociale. L’iniziativa rientra in un più ampio programma finanziato con la “Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP)” dell’annualità 2021, che ha destinato risorse per l’attivazione di circa 800 tirocini di inclusione sociale a favore di persone in carico ai servizi sociali professionali o sanitari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Inclusione sociale, nuovo programma di tirociniNuovo programma di tirocini di inclusione sociale promosso dal comune di Cupra, destinato a persone con disabilità.

Tirocini di inclusione sociale, il Comune pubblica l'avviso per l'erogazione dei voucherIl Comune di Messina ha pubblicato l’avviso pubblico per l’erogazione di voucher finalizzati all’attivazione di tirocini di inclusione sociale,...

Una selezione di notizie su Turismo 800 tirocini di inclusione...

Tirocini inclusivi nel settore turismo e valorizzazione del territorioLa giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessora alle Politiche Giovanili, al Lavoro e alle Politiche Sociali Chiara Marciani, ha approvato lo schema di protocollo d'Intesa tra il Comune di Na ... ansa.it

Comune di Napoli, pagati i tirocini: «600 euro a 800 ragazzi per un anno»Sette milioni l'investimento del Comune tratti dal Fondo povertà per attivare 800 tirocini dalla durata di un anno con i tirocinanti che percepiranno per tutto il periodo 600 euro al mese. «Verso il ... ilmattino.it