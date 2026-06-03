Assegnazioni provvisorie Anief chiede la deroga per i genitori con figli di 15 e 16 anni | Stato tuteli la famiglia non ci sarebbero costi

Mancano pochi giorni per presentare le domande di assegnazione provvisoria del personale scolastico. L’associazione sindacale chiede una deroga per i genitori con figli di 15 e 16 anni, sostenendo che lo stato dovrebbe tutelare le famiglie senza costi aggiuntivi. La richiesta riguarda la possibilità di ottenere assegnazioni più vicine alle sedi di residenza familiare. La questione è stata sollevata in vista della scadenza imminente delle domande.

Si avvicina la finestra per le domande di assegnazione provvisoria del personale scolastico. Lo ricorda Chiara Cozzetto, segretaria generale dell’Anief, secondo cui la procedura dovrebbe partire nel mese di giugno. Il meccanismo – annuale e riservato ai docenti di ruolo – consente di ottenere una sede temporanea diversa da quella di titolarità. “Ricordiamo che l’assegnazione provvisoria è una procedura di assegnazione annuale, alla quale può partecipare il personale di ruolo”, ha dichiarato Cozzetto. “Per il nostro sindacato è indispensabile prevedere, almeno per le assegnazioni provvisorie, una deroga che garantisca la possibilità di presentare domanda anche a coloro che hanno figli di età di 15 o 16 anni”, oltre ai bambini e ragazzi fino a 14 anni già contemplati. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie 2026/2027, le novità dopo gli esiti della mobilità

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