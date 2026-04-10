Assegnazioni provvisorie docenti deroga per figli tra 15 e 16 anni Petizione

Recentemente sono state introdotte nuove disposizioni per le assegnazioni provvisorie dei docenti, con una deroga speciale per i figli tra i 15 e i 16 anni. La misura ha suscitato polemiche tra genitori e insegnanti, che evidenziano come le norme abbiano favorito in passato la tutela di altre categorie, trascurando le esigenze dei più giovani. La questione sta attirando l’attenzione di coloro che chiedono una revisione delle priorità nelle assegnazioni.