Assegnazioni provvisorie docenti deroga per figli tra 15 e 16 anni Petizione
Recentemente sono state introdotte nuove disposizioni per le assegnazioni provvisorie dei docenti, con una deroga speciale per i figli tra i 15 e i 16 anni. La misura ha suscitato polemiche tra genitori e insegnanti, che evidenziano come le norme abbiano favorito in passato la tutela di altre categorie, trascurando le esigenze dei più giovani. La questione sta attirando l’attenzione di coloro che chiedono una revisione delle priorità nelle assegnazioni.
"Le disposizioni normative hanno privilegiato la tutela degli anziani, lasciando in secondo piano le esigenze dei nostri bambini. Tuttavia, i nostri figli non sono un'opzione, ma una priorità imprescindibile. " L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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