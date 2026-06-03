Cinque ultras del Lecco sono stati sottoposti a perquisizioni e hanno ricevuto un maxi Daspo dopo aver lanciato sassate contro il pullman dei tifosi del Giana Erminio. Le indagini sono ancora in corso per identificare altri responsabili dell’assalto. Non ci sono state segnalazioni di feriti.

Sono stati emessi diversi provvedimenti di Daspo dopo una vasta operazione condotta dalle forze dell’ordine nella provincia di Lecco. L’azione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza e riguarda l’assalto avvenuto il 6 maggio 2026 ai danni del pullman della tifoseria del Giana Erminio, di ritorno da una partita contro il Lecco. Le indagini sono state avviate per contrastare episodi di violenza legati alle manifestazioni sportive. L’assalto al pullman: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata del 22 maggio il personale della Digos della Questura di Monza... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Assalto con sassate degli ultras del Lecco al pullman dei tifosi del Giana Erminio, inflitti maxi Daspo

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