Assalto alle Poste da oltre 100mila euro | arrestato un 45enne di Milano era già in carcere per un colpo uguale
Un uomo di 45 anni di Milano è stato arrestato in relazione a una rapina in un ufficio postale, avvenuta quasi un anno fa. Durante il colpo, sono stati sottratti oltre 100mila euro. L’uomo era già in carcere per un episodio simile. La rapina è stata caratterizzata dall’assalto all’ufficio postale di Carimate, in provincia di Como. L’arresto è stato eseguito dopo indagini e analisi delle prove raccolte.
Avrebbe preso parte alla spettacolare rapina fruttata 100mila euro, avvenuta quasi un anno fa nell'ufficio postale di Carimate nel Comasco. Ora è stato individuato, ritenuto gravemente indiziato come uno degli autori del colpo. Si tratta di un 45enne milanese, raggiunto da un'ordinanza di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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