Deve scontare oltre 4 anni di carcere | rintracciato e arrestato un 45enne

Un uomo di 45 anni, di nazionalità marocchina, è stato rintracciato e arrestato dalle forze dell’ordine. Deve scontare una pena detentiva di oltre quattro anni e sette mesi per aver commesso diversi reati nel territorio italiano. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un ordine di carcerazione. La persona si trovava già sotto osservazione prima dell’intervento delle autorità.

Quattro anni e sette mesi. Sono gli anni di carcere che un 45enne di nazionalità marocchina dovrà scontare dopo aver commesso diversi reati in Italia. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Casarsa della Delizia i quali hanno eseguito un ordine di carcerazione per pene concorrenti, emesso lo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Deve scontare oltre 6 anni: rintracciato e rinchiuso in carcereCondannato in via definitiva, la polizia lo rintraccia e lo accompagna in carcere dove sconterà la pena di oltre 6 anni di reclusione. Napoli, arrestato 49enne: deve scontare oltre 4 anni di carcereUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Temi più discussi: Deve scontare oltre 4 anni di carcere: 45enne rintracciato e arrestato a Casarsa; Crotone, deve scontare oltre 4 anni per droga e armi: la Polizia arresta un uomo in centro; Crotone, arrestato in centro dalla Polizia: deve scontare oltre 4 anni per droga e armi; Nicotera, deve scontare una condanna definitiva di oltre 1 anno e 4 mesi: torna in carcere Pantaleone Mancuso l'ingegnere. Arrestato a Portici, deve scontare oltre quattro anni di carcereDovrà scontare 4 anni e 6 mesi di reclusione. Per questo motivo, nella serata di giovedì, la Polizia di Stato ha arrestato Antonio Vinciguerra, 33 anni, ... cronachedellacampania.it Seicento chili di hashish e 120mila euro, 69enne arrestato: deve scontare 4 anniNella giornata di martedì i carabinieri di Priverno hanno arrestato un 69enne del posto, dal maggio 2024 già sottoposto ai domiciliari presso una ... h24notizie.com DEVE SCONTARE OLTRE 4 ANNI DI CARCERE: 45ENNE RINTRACCIATO E ARRESTATO A CASARSA Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/deve-scontare-4-anni-carcere-rintracciato - facebook.com facebook Latitante tarantino catturato in Spagna: deve scontare 13 anni di carcere per narcotraffico VIDEO x.com