Due indagini sono in corso sull’assalto all’OroTrade di via Ragghianti ad Ospedaletto, avvenuto tra domenica e lunedì. La procura coordina un’inchiesta ufficiale, mentre un’indagine interna è condotta da Geofor, come confermato dal direttore dell’azienda. L’obiettivo è chiarire i fatti e le responsabilità dell’episodio. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle modalità dell’attacco o sugli eventuali sospetti.

Ci sono due indagini, un doppio fronte sull’assalto all’ OroTrade di via Ragghianti ad Ospedaletto nella notte fra domenica e lunedì: un’inchiesta che coordina la procura e una interna a Geofor, come conferma il direttore, Paolo Vannozzi: "Serve a fare chiarezza". La banda - non si sa ancora quante le persone che hanno agito, forse 15, e quanti i complici - ha infatti prima rubato i camion (7 in tutto più un Fiat Doblò, poi ritrovato poco distante) dell’azienda che servono per la raccolta dei rifiuti, per isolare l’area, poi con un’auto lanciata contro l’ingresso sul retro e la carica esplosiva hanno cercato di aprirsi la strada verso il caveau. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assalto a Ospedaletto. Indagine interna a Geofor: "Per fare chiarezza"

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