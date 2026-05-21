VIDEO| Indagine sui concorsi pubblici in Comune 4 indagati Pettinari | Ora due commissioni d' inchiesta per fare chiarezza

La procura ha avviato un’indagine sui concorsi pubblici svolti presso il Comune, portando all’iscrizione nel registro degli indagati di quattro persone. Tra queste ci sono il direttore generale, il dirigente del settore del personale, il figlio del vicesindaco e una candidata che aveva partecipato alla selezione. In seguito alle verifiche, il sindaco ha annunciato l’istituzione di due commissioni d’inchiesta per approfondire i fatti e fare chiarezza sulla vicenda.

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