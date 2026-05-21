VIDEO| Indagine sui concorsi pubblici in Comune 4 indagati Pettinari | Ora due commissioni d' inchiesta per fare chiarezza
La procura ha avviato un’indagine sui concorsi pubblici svolti presso il Comune, portando all’iscrizione nel registro degli indagati di quattro persone. Tra queste ci sono il direttore generale, il dirigente del settore del personale, il figlio del vicesindaco e una candidata che aveva partecipato alla selezione. In seguito alle verifiche, il sindaco ha annunciato l’istituzione di due commissioni d’inchiesta per approfondire i fatti e fare chiarezza sulla vicenda.
Sarebbero quattro gli indagati nell'ambito dell'inchiesta portata avanti dalla procura sui concorsi pubblici in Comune: il direttore generale del Comune, il dirigente del personale, il figlio del vicesindaco Gianni Santilli e una concorrente. Un'indagine partita da un esposto che già a gennaio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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Noti il rapporto tra mi piace e salvataggi? Il rapporto sui commenti? Consapevolmente o meno, questo creatore sta dando ai pedofili accesso ai loro bambini, e il soggetto del video sembra quasi progettato per creare contenuti che piacciono ai pedofili. L'igno reddit