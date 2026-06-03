Assaltano di notte il pullman della tifoseria avversaria e lo prendono a sassate 5 daspo
Durante la notte, un pullman di tifosi avversari è stato preso di mira e colpito con sassi. Le forze di polizia hanno identificato cinque persone coinvolte e hanno emesso altrettanti provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, i cosiddetti daspo. Le indagini sono state condotte dalla Digos di Monza e Brianza, in collaborazione con le unità di Lecco, Milano e il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica.
Cinque daspo ad altrettanti tifosi. Questo il risultato delle indagini della Digos della questura di Monza e Brianza fatte insieme a quella di Lecco e al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano e con la collaborazione della Digos della Questura di Lecco, a seguito dell'assalto al. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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