Durante una partita di hockey a Matera, un uomo di 52 anni è stato colpito da un provvedimento di DASPO di un anno. La misura è stata adottata a causa di minacce aggravate rivolte alla tifoseria avversaria durante l’evento sportivo. La decisione è stata presa dalle autorità competenti per mantenere l’ordine pubblico e garantire la sicurezza durante la manifestazione.

Un tifoso 52enne materano ha ricevuto un provvedimento di DASPO della durata di un anno dopo che durante una partita di hockey su pista aveva rivolto gravi minacce alla panchina ospite. Il fatto è avvenuto il 22 novembre scorso a Matera, durante l’incontro tra Newco Roller Matera e Trissino Femminile, valido per la seconda giornata del campionato nazionale di Serie A femminile. Disordini a Matera I fatti durante la partita di hockey L'identificazione e la denuncia La misura del DASPO Le garanzie per l'indagato Il contesto e le reazioni Disordini a Matera Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato adottato a seguito di un episodio che ha destato particolare preoccupazione per l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone presenti all’evento sportivo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Minacce alla tifoseria avversaria durante una partita di hockey a Matera, il provvedimento contro un 52enne

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