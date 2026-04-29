In gita scolastica prendono a sassate le transessuali sui viali del sesso a pagamento

Durante una gita scolastica a Rimini, due ragazzi di 18 anni provenienti da Napoli sono stati denunciati a piede libero per aver lanciato sassi contro due persone transessuali sui viali frequentati come zone di prostituzione. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno individuato e identificato i giovani. La denuncia riguarda il porto ingiustificato di armi, in relazione ai sassi usati durante l’episodio.

Come souvenir della gita scolastica a Rimini due 18enni napoletani hanno rimediato una denuncia a piede libero per porto ingiustificato di armi. Tutto è successo nella notte tra giovedì e venerdì scorso quando, nella zona di Miramare, una pattuglia della Municipale è intervenuta in viale regina.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate La gita scolastica finisce in tragedia, muore uno studente. Il cordoglio del CNDDUUn viaggio di istruzione pensato per aprire orizzonti, per tessere relazioni e per scoprire la bellezza fuori dalle mura dell'aula si è trasformato... Gli spacciatori di Colico prendono a sassate volontari e agenti che stavano ripulendo i boschi della drogaColico (Lecco), 8 marzo 2026 – Una sassaiola contro i volontari, i poliziotti e gli agenti della Polizia locale che stavano ripulendo i boschi della...