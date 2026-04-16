Abbiamo un nuovo cucciolo di cui innamorarci | ecco Linh Mai l’elefantina rifiutata che ha trovato una nuova mamma – Il video

Un nuovo cucciolo ha attirato l’attenzione degli appassionati di animali: si chiama Linh Mai, ha poco più di due mesi ed è un’elefantina che ha trovato una nuova mamma dopo essere stata rifiutata. La giovane elefantina è diventata uno dei simboli dello Smithsonian’s National Zoo di Washington e il suo caso ha suscitato interesse tra gli amanti degli animali. È stato condiviso anche un video che mostra i momenti più significativi della sua vita recente.

Si chiama Linh Mai, ha poco più di due mesi ed è già diventata uno dei simboli dello Smithsonian’s National Zoo di Washington. La sua storia, però, non è solo quella di una nascita rara: è anche il racconto di una separazione difficile che ricorda quella del macaco Punch, e di un esperimento di cura che sta attirando l’attenzione internazionale. La prima nascita nello zoo dopo 25 anni. Linh Mai è nata il 2 febbraio 2026 da una femmina di elefante asiatico, Nhi Linh: è la prima nascita di un elefante nello zoo dopo quasi 25 anni e solo la terza in oltre un secolo di storia della struttura di Washington. La mamma, Nhi Linh ha mostrato comportamenti aggressivi nei confronti della cucciola fin da subito, impedendole di nutrirsi naturalmente e rendendo impossibile la convivenza.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Conte a Prime: «Abbiamo 13 giocatori di movimento, una situazione che mai nessuno ha vissuto! Ecco cosa ho detto ai ragazzi» Leggi anche: Abbandonato da cucciolo, il dolce Thor ha bisogno di una nuova famiglia