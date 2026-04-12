Parma Cuesta commenta l’1-1 col Napoli | Dispiace non aver trovato i tre punti dopo quanto abbiamo dato Mano Buongiorno? Ecco cosa ci han detto

Carlos Cuesta ha commentato il pareggio tra Parma e Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni a DAZN. Il difensore colombiano ha espresso dispiacere per il mancato successo, nonostante l’impegno mostrato in campo. Durante l’intervista, è stato anche chiesto un parere sulla decisione di assegnare una mano di Buongiorno, e ha fornito la sua versione dei fatti. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1.

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