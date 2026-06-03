aspettando il torneo dei rioni saranno i giovani ad aprire le sfide

I giovani sono pronti a scendere in campo per aprire la stagione dei rioni, con le prime partite tra Vernio e Montemurlo. Le sfide si svolgeranno in ordine cronologico e segnano l’inizio ufficiale delle competizioni di calcio estive. La manifestazione si svolge in un clima di attesa e coinvolgimento tra le comunità locali. Le partite si terranno sui campi delle rispettive zone, con le squadre pronte a sfidarsi.

Saranno, in ordine cronologico, Vernio e Montemurlo ad inaugurare la "stagione dei rioni", che segna idealmente il via del calcio d’estate. Anche il Torneo dei Rioni di Prato, giunto alla terza edizione, sta tuttavia scaldando i motori: se la Palla Grossa con tutta probabilità non si giocherà prima del 2027, i quattro quartieri si sfideranno a calcio sul terreno di gioco del Fantaccini di Iolo. Confermato, accanto a quello dei grandi, il torneo "juniores" e saranno proprio i giovani ad aprire la rassegna: il prossimo 22 giugno, alle 21, i Rossi di Santa Trinita sfideranno gli Azzurri di Santa Maria nella prima semifinale, mentre la sera successiva si fronteggeranno Verdi di San Marco e Gialli di Santo Stefani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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