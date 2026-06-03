È stato riscontrato un problema di conformità nella pavimentazione dell’ampliamento dell’asilo nido comunale “Zigo Zago”. Il problema è di natura tecnica e riguarda l’installazione della pavimentazione, non legato a questioni politiche o decisioni amministrative. La questione è emersa durante le verifiche successive ai lavori di ampliamento, senza coinvolgere aspetti di natura politica o decisioni di governo locale.

Sì, è effettivamente emerso un problema di conformità per la pavimentazione eseguita sull’intervento di ampliamento dell’ Asilo Nido comunale “Zigo Zago”. Lo conferma l’amministrazione comunale con una nota in cui, pur accusanto l’opposizione, che aveva reso pubblico il tema, di "propaganda strumentale", non può che ammettere che si è resa necessaria la sostituzione. "L’intervento di riqualificazione e ampliamento della struttura, finanziato con fondi Pnrr per circa 795 mila euro – spiega una nota dell’amministrazione –, è stato realizzato con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio, gli standard energetici, la funzionalità degli spazi e la sicurezza complessiva dell’edificio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Asilo nido: è stato un problema tecnico e non politico"

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