Presto nuove iscrizioni per l' asilo nido

Tra pochi giorni si apriranno le iscrizioni per l’asilo nido “Pollon” di Casapulla, che attualmente ospita circa 20 bambini. La struttura si conferma un servizio rilevante per le famiglie della zona, offrendo un punto di riferimento per la cura e l’educazione dei più piccoli. Le iscrizioni saranno disponibili a breve, consentendo alle famiglie interessate di iscrivere i propri figli per il prossimo anno scolastico.

L’asilo nido “Pollon” di Casapulla attualmente accoglie circa 20 minori, confermandosi un punto di riferimento importante per le famiglie del territorio.Il servizio sta riscuotendo un riscontro estremamente positivo sia da parte dell’amministrazione che delle famiglie utenti, che ne apprezzano la qualità educativa, l’organizzazione e il clima sereno e accogliente garantito ai bambini.“Registriamo con piacere - sottolineano dall’amministrazione comunale - la piena efficienza del servizio e, soprattutto, la soddisfazione delle famiglie e la felicità dei bambini che quotidianamente frequentano l’asilo. Questo rappresenta per noi un importante indicatore della bontà del lavoro svolto”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Aprono tre nuovi asilo nido, via alle iscrizioniDa settembre prossimo è prevista l’apertura di tre nuovi asili nido e “il rientro in sede di due servizi ristrutturati con un aumento dell’offerta...

Asilo nido, aperte le iscrizioni. L’open day fissato il 21 marzoÈ possibile effettuare le iscrizioni al servizio di nido per l’anno educativo 2026/2027 fino al 31 marzo prossimo.

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Temi più discussi: Aperte le iscrizioni ai focus group di Sei Toscana; Estate con l'Azione Cattolica. Un tempo per prendersi cura dell'interiorità, del dialogo con Dio e delle relazioni con gli altri; Nuove funzionalità sbarcano su Tribuna.com: i blog più popolari, iscrizioni immediate e molto altro ancora!; Prorogate le iscrizioni al Rally Valle del Sosio, già oltre quota cento le adesioni.

Le ‘Nuove proposte’ per il Premio LuneziaLe iscrizioni per il Premio Lunezia Nuove proposte 2025 sono ancora aperte. La kermesse quest’anno festeggia il trentennale e invita i giovani cantanti a iscriversi, entro la mezzanotte del 30 agosto. lanazione.it

Taranto, asili nido comunali: via libera alla proroga di un anno, arriva il bando per le nuove iscrizioniLe richieste sulla lista dei sindacati riguardo alla salvaguardia dei nove nidi comunali sembrano essere state tutte spuntate e ora si può cominciare. A giorni partirà il bando per le nuove iscrizioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Tantissimi auguri a voi, amici e sostenitori! Presto ci rivedremo per condividere nuove emozioni insieme! Buona Pasqua - facebook.com facebook