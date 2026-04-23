Frosinone inaugurato l’asilo nido aziendale Nidò alla Asl | 21 posti per dipendenti e cittadini

Questa mattina si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’asilo nido aziendale “Nidò” nella sede della Asl di Frosinone in via Armando Fabi. L’istituto offre 21 posti disponibili per i figli dei dipendenti e dei cittadini, ed è stato realizzato dall’Azienda dei servizi alla persona Asp Frosinone. La struttura mira a sostenere la genitorialità e facilitare la conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

Si è svolta questa mattina, nella sede della Asl Frosinone di via Armando Fabi, la cerimonia di inaugurazione dell’asilo nido aziendale “Nidò”, un progetto fortemente voluto dall’Azienda dei servizi alla persona Asp Frosinone, pensato per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione tra.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Schneider Electric, 15 anni di asilo nido aziendale: “Sostegno concreto alla genitorialità, ci sentiamo una famiglia” Ruggi d'Aragona, la Fp Cgil: "Si apra un asilo nido aziendale"La Funzione Pubblica Cgil di Salerno, tramite il suo segretario generale Antonio Capezzuto, ha presentato una proposta formale alla Direzione... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: L’ASP di Frosinone e la Regione Lazio scrivono il futuro del sociale: giovedì l’inaugurazione di 'Nidò'; Frosinone – Asl pronta ad inaugurare l’asilo nido aziendale Nidò. Il plauso di Cisl Fp; Asl, taglio del nastro per il Nido aziendale; Frosinone, nido aziendale dipendenti Asl e residenti ecco l’inaugurazione - Area C. Menarini. A Firenze inaugurato l’asilo della MultinazionaleSarà attivo già da domani e potrà ospitare fino a 44 bambini. Con un investimento di circa un milione di euro l’azienda farmaceutica, che ha la casa madre nel capoluogo toscano, ha presentato oggi ... quotidianosanita.it dalla provincia di Frosinone a Roma il caso approda alla Camera: interrogazione di Alleanza Verdi e Sinistra dopo schiuma bianca e moria di pesci nel fiume Sacco - facebook.com facebook HALF TIME FROSINONE - CAGLIARI 0-2 x.com