Asd Oratorio Grandori il presidente don Pino Curre inibito per quattro mesi | il motivo

Il presidente dell'Asd Oratorio Grandori di Viterbo è stato inibito per quattro mesi dalla Figc. La sanzione riguarda Giuseppe Curre, noto come don Pino, che non potrà esercitare ruoli ufficiali durante questo periodo. Contestualmente, la società dilettantistica è stata multata di 533 euro. La decisione è stata comunicata dalla federazione calcistica, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche dell'inibizione.

La Figc ha sanzionato Giuseppe Curre, don Pino, in qualità di presidente dell'Asd Oratorio Grandori di Viterbo, con quattro mesi di inibizione e la società dilettantistica con un'ammenda di 533 euro.Le sanzioni a Curre e alla societàLa decisione è stata adottata dal primo collegio del tribunale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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