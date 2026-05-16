"Sambe Pgs on walk - 4 Passi con Don Bosco", è il titolo della camminata ludico-motoria ad andatura libera che si terrà sabato 23 maggio alle 16.30. Ritrovo alle 15.30 (le 15 per chi deve iscriversi) nel cortile dell’oratorio della parrocchia di San Benedetto, piazzale San Benedetto 17, a Ferrara. La camminata maschile e femminile prevede due percorsi cittadini: uno più breve di 3,5 chilometri e quello di 7 chilometri per partecipanti più allenati. "L’amministrazione comunale sostiene questa manifestazione che porta avanti obiettivi sportivi e fini sociali – commenta l’assessore allo sport Francesco Carità –. Un appuntamento che sposa i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Quattro passi con Don Bosco". Camminata per aiutare l’oratorio

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