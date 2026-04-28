Il Presidente inibito AIA Antonio Zappi | 13 mesi un ergastolo pena sproporzionata

Il presidente dell'Aia, Antonio Zappi, è stato inibito per 13 mesi dal Collegio di Garanzia dello sport del Coni. Al termine dell’udienza, ha commentato la decisione definendo la pena come sproporzionata e paragonandola a un ergastolo. La vicenda riguarda un procedimento disciplinare avviato contro di lui, che si è concluso con questa sanzione. Zappi ha espresso la sua posizione durante la discussione davanti ai giudici sportivi.

Così Antonio Zappi, presidente dell'Aia inibito per 13 mesi, al termine dell’udienza al Coni per il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Presidente inibito AIA Antonio Zappi: "13 mesi un ergastolo, pena sproporzionata" Notizie correlate Squalifica Zappi, la corte d’appello respinge il ricorso: confermato lo stop di 13 mesi per il presidente dell’AIA!Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo… Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere... Arbitri, Zappi KO: 13 mesi di inibizione, l’Aia versoLa Corte d'Appello Federale ha respinto il ricorso presentato dal presidente dell'Associazione Italiana Arbitri (Aia), Antonio Zappi, contro la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Liti e colpi bassi, un anno infernale che ha portato l'Aia nel caos. Cosa può succedere ora; Ipotesi commissariamento dell’AIA mentre la Uefa tutela l’autonomia della Figc: cosa può succedere; Gianluca Rocchi indagato, ecco cosa può succedere: dallo stop alle riforme al rischio penalizzazione in classifica. Tutti gli scenari; Aia, oggi il nuovo designatore per il mese più complicato: Zappi spera nel ribaltone. AIA, parla Zappi: Abbiamo fiducia nella giustizia. E Rocchi...Antonio Zappi, presidente dell'AIA inibito per 13 mesi, è arrivato al CONI per l'udienza a Sezioni Unite del Collegio di Garanzia circa, appunto, la sua inibizione ricevuta dalla ... lalaziosiamonoi.it Zappi, il presidente dell’AIA rompe il silenzio sull’inibizione: «Ho grande fiducia. Inchiesta arbitri? Ho mandato un messaggio a Rocchi e Gervasoni»Il presidente dell'AIA, Antonio Zappi, ha parlato al suo arrivo nella sede del CONI prima dell’audizione al Collegio di Garanzia per l'inibizione ... calcionews24.com Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha parlato prima dell’inizio dell’udienza a Sezioni Unite del Collegio di Garanzia in merito all’inibizione del presidente dell’AIA Antonio Zappi, allontanando la possibilità di un commissariamento per la FIGC I vostr - facebook.com facebook