Ascolti tv 30 marzo | ‘Guerrieri’ con Gassmann su Rai1 vince prime time con 3,6 mln e 21.3% di share

Nella serata di lunedì 30 marzo, la programmazione televisiva ha visto la vittoria di Rai1 con il film 'Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio', interpretato da Alessandro Gassmann. Lo spettacolo ha ottenuto una media di circa 3,6 milioni di spettatori e il 21,3% di share, risultando il programma più visto della prima serata.

(Adnkronos) – E' Rai1 con 'Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio' interpretato da Alessandro Gasssmann a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, lunedì 30 marzo. La fiction tratta dai bestseller di Gianrico Carofiglio ha incollato davanti al video 3.601.000 spettatori, pari al 21.3% di share. Al secondo posto ma con uno stacco significativo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Ascolti tv, 22 marzo: Imma Tataranni su Rai1 vince il prime time con il 25,3% di share(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri con la serie 'Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5' seguita da 4. Ascolti tv, ‘Cuori 3’ su Rai1 vince il prime time con il 17,7% di share(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con ‘Cuori 3’, la fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari, che ha totalizzato 2. Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Ascolti tv ieri 29 marzo, chi ha vinto tra 'Imma Tataranni' e 'Chi vuol essere milionario'?; Ascolti Tv ieri (29 marzo): finale col botto per Imma Tataranni, Gerry Scotti e a picco; Ascolti tv, De Martino accelera mentre Scotti... Chi vince tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna? I dati Auditel dell'access prime time; Ascolti tv, Amici trionfa (grazie a Zendaya, Robert Pattinson e Belen), Canzonissima in forte calo. Ascolti tv ieri (30 marzo): Gassmann chiude in crescita, il Grande Fratello Vip non decolla di lunedìGuerrieri saluta al 19,6% di share, il GF Vip migliora al 16,6%, parità Gerry Scotti-De Martino: tutti i dati Auditel ... libero.it Anche ieri ottimi ascolti per Che Tempo Che Fa sul Nove, con 1,6 milioni di telespettatori e l’8,1% di share, con un picco al 9%, confermandosi sul podio dei programmi più visti. Con 11 milioni di visualizzazioni e 300 mila interazioni, si conferma il programma t facebook Ascolti fantastici su Sky per Sinner-Lehecka: oltre 700 mila per il successo dell'azzurro x.com