Ascolti tv ieri 29 aprile 2026 dal debutto di Battiti Live Spring allo scontro tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi - I dati Auditel

I dati Auditel di ieri, 29 aprile 2026, mostrano come Michelle Hunziker e Alvin siano approdati in prima serata con la nuova stagione di Battiti Live Spring. Contestualmente, si sono confrontati i programmi La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, entrambi trasmessi in orari simili e con risultati di ascolto che hanno attirato l’attenzione. La serata televisiva ha visto quindi diverse sfide tra programmi di intrattenimento e giochi, con risultati che sono stati oggetto di analisi.