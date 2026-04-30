Ascolti tv ieri 29 aprile 2026 dal debutto di Battiti Live Spring allo scontro tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi - I dati Auditel

Da ilgiornaleditalia.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati Auditel di ieri, 29 aprile 2026, mostrano come Michelle Hunziker e Alvin siano approdati in prima serata con la nuova stagione di Battiti Live Spring. Contestualmente, si sono confrontati i programmi La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, entrambi trasmessi in orari simili e con risultati di ascolto che hanno attirato l’attenzione. La serata televisiva ha visto quindi diverse sfide tra programmi di intrattenimento e giochi, con risultati che sono stati oggetto di analisi.

Michelle Hunziker e Alvin hanno debuttato in prima serata con Battiti Live Spring, mentre Gerry Scotti e Stefano De martino si sono sfidati nuovamente nell'Access Prime Time, vediamo tutti i dati sugli ascolti tv Gli ascolti tv di ieri, mercoledì 29 aprile 2026, hanno visto un confronto parti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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