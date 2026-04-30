Ascolti tv ieri 29 aprile 2026 dal debutto di Battiti Live Spring allo scontro tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi - I dati Auditel
I dati Auditel di ieri, 29 aprile 2026, mostrano come Michelle Hunziker e Alvin siano approdati in prima serata con la nuova stagione di Battiti Live Spring. Contestualmente, si sono confrontati i programmi La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, entrambi trasmessi in orari simili e con risultati di ascolto che hanno attirato l’attenzione. La serata televisiva ha visto quindi diverse sfide tra programmi di intrattenimento e giochi, con risultati che sono stati oggetto di analisi.
Michelle Hunziker e Alvin hanno debuttato in prima serata con Battiti Live Spring, mentre Gerry Scotti e Stefano De martino si sono sfidati nuovamente nell'Access Prime Time, vediamo tutti i dati sugli ascolti tv Gli ascolti tv di ieri, mercoledì 29 aprile 2026, hanno visto un confronto parti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie correlate
Leggi anche: Ascolti tv 29 aprile 2026: Siamo danza, Tim Battiti Live Spring, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Ascolti tv ieri 2 marzo 2026, dal ritorno di Scherzi a parte allo scontro tra La Ruota della Fortuna e Affari TuoiLunedì 2 marzo 2026, la programmazione è tornata regolare dopo la fine del Festival di Sanremo, ecco i programmi che si sono scontrati e i dati sugli...
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Tim Battiti Live Spring è qui: i cantanti e tutto quello da sapere; Michelle Hunziker presenta Tim Battiti live spring; Battiti Live Spring 2026, quando inizia su Canale 5: cast, cantanti e conduttori; TIM BATTITI LIVE SPRING.
Ascolti Tv ieri (22 aprile): Battiti Live Spring funziona e Rai 1 sprofonda. Aldo Cazzullo vola con Gino PaoliBattiti Live Spring debutta al 19,5% di share, Siamo Danza si ferma al 9,3%, ottima Sciarelli, Mare Fuori parte dal 4,9%, Cazzullo al 7,1%: tutti i dati Auditel ... libero.it
Ascolti tv ieri 29 aprile, ha vinto Battiti Live (19.5%), flop Siamo danza (9.3%), Mare Fuori 6 (4.9%): i dati AuditelChi ha vinto tra Tim Battiti Live Spring in onda su Canale5, Mare Fuori 6 proposto da Rai2 e Siamo Danza in onda su Rai1 ... fanpage.it
@lucadalessio_real e @aka7even cantano la loro "Poesie clandestine" al Battiti live Spring . #timbattitilivespring #timbattitilive @il_meglio_della_tv_ - facebook.com facebook
Svelato il cast completo di Battiti Live Spring 2026. Dal 29 aprile su Canale 5, tre serate da Ferrara con 52 artisti, tra cui 25 Big di Sanremo. Da Annalisa a Geolier, tutti i nomi sul palco condotto da Michelle Hunziker e Alvin. x.com