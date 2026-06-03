Ascolti tv gli 80 anni della Repubblica vincono contro Un Nuovo inizio

Da ildifforme.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I dati degli ascolti tv del 2 giugno assegnano la vittoria all'anniversario degli 80 anni della Repubblica, con Mattarella e tanti artisti che hanno omaggiato questo anniversario Gliascolti tvdel 2 giugno assegnano la vittoria agli80 anni della Repubblica, lo speciale che ha festeggiato il 2 giugno.Un Nuovo inizio, alla seconda puntata si ferma al 14%. In access brutto calo perAffari Tuoiche ha dovuto chiudere prima rispetto al solito. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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