Ascolti tv ieri sera martedì 2 giugno 2026 da ' 80 Anni dal Referendum – I Volti della Repubblica' a ' Un nuovo inizio'

I dati Auditel di ieri sera indicano che il programma dedicato agli “80 anni dal referendum” ha ottenuto il maggior numero di spettatori, superando gli altri canali. La trasmissione ha registrato un’affluenza significativa, risultando il più visto della serata. Seguono altri programmi e film trasmessi sui canali Rai, con numeri più bassi rispetto all’evento commemorativo. La serata si è conclusa con vari programmi, ma nessuno ha raggiunto il livello di ascolto del focus storico.

Gli ascolti tv di ieri sera, martedì 2 giugno 2026, si concentrano sullo scontro tra lo speciale dedicato agli 80 anni del Referendum istituzionale su Rai 1 e la fiction "Un Nuovo Inizio" in onda su Canale 5. La sfida in prima serata è stata piuttosto equilibrata, Rai1 e Canale 5 sono separate da poche centinaia di migliaia di telespettatori. Sulle altre reti film, informazione, approfondimenti e programmi di intrattenimento. Ascolti tv ieri sera, martedì 2 giugno 2026 La prima serata di Rai1 è stata occupata da "80 Anni dal Referendum – I Volti della Repubblica", che ha coinvolto 2.480.000 spettatori, ottenendo il 16,2% di share e conquistando così la leadership della serata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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