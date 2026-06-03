Ascolti tv di ieri 2 giugno 2026

Lo speciale di Rai 1 sugli 80 anni dal Referendum, con il Presidente in prima linea, ha ottenuto il maggior ascolto della prima serata di ieri, 2 giugno 2026. Secondo i dati ufficiali, ha superato le altre trasmissioni in termini di spettatori, confermando il suo ruolo come programma più visto della serata. La festa della Repubblica ha attirato un pubblico più ampio rispetto alle altre proposte televisive di quel giorno.

Chi ha vinto agli ascolti tv della prima serata di ieri, martedì 2 giugno 2026, tra lo speciale di Rai 1 80 anni dal Referendum – I volti della Repubblica, con il nostro Presidente Sergio Mattarella in prima linea per l'occasione della Festa della Repubblica. L'evento celebrativo andato in scena dalla Piazza del Quirinale si è scontrato con la prima serata di Canale 5, che proponeva la serie spagnola Un nuovo inizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Church News Today, Tuesday, April 28, 2026

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