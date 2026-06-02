Ascolti tv ieri lunedì 1 giugno chi ha vinto tra Alberto Angela i Cesaroni – Il Ritorno e Quarta Repubblica

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano che tra Alberto Angela, i Cesaroni – Il Ritorno e Quarta Repubblica, la trasmissione più seguita è stata quella condotta da Angela, con un pubblico superiore rispetto alle altre due produzioni. La serie televisiva ha registrato un incremento di ascolti rispetto alla serata precedente, mentre Quarta Repubblica ha mantenuto valori stabili. I Cesaroni – Il Ritorno ha totalizzato una quota di spettatori inferiore rispetto alle altre due proposte.

Rai 1 batte di misura Canale 5 nella sfida degli ascolti tv della prima serata di ieri, lunedì 1 giugno. La replica di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, condotto da Alberto Angela, ha conquistato il 16,4% di share, poco sopra il 16,3% conquistato da I Cesaroni, il Ritorno. Ascolti tv 1 giugno: chi ha vinto tra Ulisse il piacere della scoperta, i Cesaroni – Il Ritorno e Quarta Repubblica Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso: Rai1, Ulisse – Il Piacere della Scoperta (replica): 2.214.000 (16.4%) Canale5, I Cesaroni – Il Ritorno: 2.186.000 (16.3%) Rai2, The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio: 758. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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