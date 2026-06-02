Ascolti tv ieri sera 1 giugno 2026 | il finale de I Cesaroni - Il Ritorno contro Ulisse NewsRoom Quarta Repubblica - Dati Auditel

Gli ascolti tv di ieri sera, lunedì 1 giugno 2026, si concentrano sul finale de I Cesaroni - Il Ritorno. La fiction con Claudio Amendola è giunta al termine e su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata con l'epilogo delle dinamiche dei protagonisti della famiglia più nota della Garbatella. Le altre reti hanno proposto programmi di attualità, informazione, politica, ma anche film. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri. Ascolti tv ieri sera, I Cesaroni e i dati sul finale Canale 5 ha trasmesso l'ultima puntata de I Cesaroni, la fiction tornata sul piccolo schermo nel 2026 dopo ben 10 anni. La puntata è stata ricca di colpi di scena. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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