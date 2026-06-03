Aryna Sabalenka | Spero di ritrovare la concentrazione Mi sono ritrovata in un baratro
Nel secondo quarto di finale della parte alta del tabellone di singolare femminile del Roland Garros Diana Shnaider rimonta Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, 3-6 7-5 6-0 in poco più di due ore vincendo gli ultimi dieci giochi consecutivi. Nella conferenza stampa successiva al match la numero uno ha analizzato la sua prestazione e il ripetersi di quei crolli che in diverse occasioni ne hanno penalizzato i risultati. Sulle emozioni dopo la partita di oggi: “Nessun pensiero, nessuna emozione. Vorrei solo smettere di giocare a tennis in questo momento, ma vedremo. Vedremo tra qualche giorno. Spero di ritrovare la giusta concentrazione”. Su ciò che è successo negli ultimi dieci game e nel terzo set in particolare: “ Credo di aver avuto delle ottime opportunità nel secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Aryna Sabalenka: “Ero stanca di perdere le finali. Rybakina? Ora spero…”Aryna Sabalenka ha conquistato il titolo a Indian Wells dopo aver battuto Elena Rybakina in finale.
Aryna Sabalenka si scalda per la sfida con Naomi Osaka: “Sono pronta a fare tutto quello che…”Aryna Sabalenka ha vinto il suo match contro Daria Kasatkina con il punteggio di 6-0 7-5, assicurandosi l'accesso agli ottavi di finale del singolare...
Temi più discussi: Sabalenka: Mi piacerebbe giocare più spesso nella sessione serale; Sabalenka, sulla sconfitta di Sinner: Mi sono sentita molto male per lui, è stato molto duro vederlo soffrire così; Aryna Sabalenka torna a spiegare il suo divertente rapporto con i social media; Aryna Sabalenka è preoccupata per l’amico Jannik Sinner.
NON PROVO NESSUNA EMOZIONE Tutta la delusione di Aryna Sabalenka, eliminata ai quarti del Roland Garros in rimonta dopo essere stata avanti 6-3; 5-3 Spero tra qualche giorno di ritrovare la giusta motivazione. È la sconfitta più pesante d facebook
La parola ricorrente nella conferenza di Aryna #Sabalenka, letteralmente distrutta, dopo la sconfitta con Shnaider è mentalmente. Fa male vedere la tennista bielorussa, così provata e in difficoltà: In questo momento vorrei solo smettere con il tennis, ma vedr x.com
Con la sconfitta di Rybakina, Aryna Sabalenka si è assicurata il primo posto in classifica fino alla fine di Wimbledon e, come minimo, eguaglierà Davenport entrando nella top 10 di tutti i tempi per numero di settimane al numero 1. reddit
Aryna Sabalenka la prende peggio di Jannik Sinner: Voglio smettereLa numero uno del mondo Aryna Sabalenka in conferenza stampa non è riuscita a spiegarsi l’incredibile sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros contro la russa Diana Shnaider. Dopo essersi ritro ... sportal.it
Roland Garros, Sabalenka: In questo momento vorrei solo smettere di giocareNon provo emozioni. In questo momento, vorrei solo smettere di giocare a tennis. Tra qualche giorno, spero di essermi ripresa mentalmente. Aryna Sabalenka, eliminata nei quarti del Roland Garros dop ... sport.sky.it