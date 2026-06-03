Nel secondo quarto di finale della parte alta del tabellone di singolare femminile del Roland Garros Diana Shnaider rimonta Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, 3-6 7-5 6-0 in poco più di due ore vincendo gli ultimi dieci giochi consecutivi. Nella conferenza stampa successiva al match la numero uno ha analizzato la sua prestazione e il ripetersi di quei crolli che in diverse occasioni ne hanno penalizzato i risultati. Sulle emozioni dopo la partita di oggi: “Nessun pensiero, nessuna emozione. Vorrei solo smettere di giocare a tennis in questo momento, ma vedremo. Vedremo tra qualche giorno. Spero di ritrovare la giusta concentrazione”. Su ciò che è successo negli ultimi dieci game e nel terzo set in particolare: “ Credo di aver avuto delle ottime opportunità nel secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Aryna Sabalenka: “Spero di ritrovare la concentrazione. Mi sono ritrovata in un baratro”

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