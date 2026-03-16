Aryna Sabalenka | Ero stanca di perdere le finali Rybakina? Ora spero…

Aryna Sabalenka ha conquistato il titolo a Indian Wells dopo aver battuto Elena Rybakina in finale. La giocatrice ha dichiarato di essere stanca di perdere le finali e ha espresso speranza nei confronti di Rybakina. La partita si è conclusa con la vittoria di Sabalenka, che ha superato la rivale in una sfida intensa e combattuta.

Aryna Sabalenka, al termine di un’autentica battaglia, ha vinto il torneo di Indian Wells superando Elena Rybakina. La bielorussa ha dovuto annullare anche un match point prima di prendersi la rivincita sulla giocatrice kazaka che l’aveva sconfitta nella finale degli Australian Open. Nei commenti del post-partita la numero uno del mondo si è soffermata su diversi temi. La soddisfazione per la vittoria: “ Faceva incredibilmente caldo. Stavo morendo nel tie-break, ma vedevo che anche lei non era al meglio. Ho cercato di dare il massimo, spingendomi praticamente al limite. Sono così contenta che negli ultimi tre punti della partita sono riuscita a giocare un ottimo tennis e a vincere “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Aryna Sabalenka: “Ero stanca di perdere le finali. Rybakina? Ora spero…” Articoli correlati Leggi anche: Elena Rybakina vince gli Australian Open, Aryna Sabalenka rimontata Aryna Sabalenka vince una finale thriller a Indian Wells. Rivincita su Elena RybakinaAryna Sabalenka si prende la sua rivincita su Elena Rybakina e conquista il WTA 1000 di Indian Wells. Tutti gli aggiornamenti su Aryna Sabalenka Temi più discussi: WTA Indian Wells, Aryna Sabalenka: Non riesco ad immaginarmi senza il mio coach. Se mi occupassi della preparazione...; Sabalenka se la ride: Elena la più gentile, ma spero di batterla sempre; Sabalenka annulla un match-point a Rybakina e si prende Indian Wells!; Sabalenka boccia la scelta di Raducanu sull’allenatore: Mai come Emma. Poi torna sulla proposta di matrimonio. Sabalenka euforica: Voglio battere Rybakina ogni volta. Festeggerò con un paio di martiniLa numero 1 del mondo ha conquistato il suo primo grande trofeo del 2026, prendendosi la rivincita su Rybakina che l’aveva sconfitta agli Australian Open Aryna Sabalenka aveva bisogno di una vittoria ... tennisitaliano.it WTA Indian Wells, Aryna Sabalenka: Non riesco ad immaginarmi senza il mio coach. Se mi occupassi della preparazione…Tennis - Interviste | Fidanzamento? Ho pianto per metà del tempo. La mia agente mi aveva detto di avere un incontro importante... ... ubitennis.com Affrontare la vita con lo stesso entusiasmo con cui Aryna Sabalenka affronta uno shooting fotografico - facebook.com facebook Affrontare la vita con lo stesso entusiasmo con cui Aryna Sabalenka affronta uno shooting fotografico x.com