Judo a Bari il Campionato Italiano Juniores A2 | oltre 500 atleti al Palaghiaccio Di Palma
Sabato 28 e domenica 29 marzo si svolgerà al Palaghiaccio “Di Palma” di Bari la finale del Campionato Italiano Juniores A2 di judo. La competizione vedrà la partecipazione di oltre 500 atleti under 21 provenienti da diverse regioni italiane e si svolgerà nel weekend, con incontri programmati durante entrambe le giornate.
Sabato 28 e domenica 29 marzo il Palaghiaccio “Di Palma” accoglierà la Finale A2 del Campionato Italiano Juniores, competizione riservata agli atleti Under 21 provenienti da tutta Italia.Saranno 514 i judoka in gara, accompagnati da circa 270 tecnici, per un fine settimana che metterà in palio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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