Tre atleti del Centro arti marziali di Agliana sono saliti sul podio al Campionato nazionale agonisti di Salsomaggiore Terme. La competizione si è svolta nella località emiliana, con i giovani che hanno ottenuto risultati significativi nelle rispettive categorie. I tre atleti hanno portato a casa medaglie, contribuendo alla rappresentativa locale durante la gara. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi praticanti provenienti da diverse regioni italiane.

Tre atleti del Centro arti marziali di Agliana sul podio, al Campionato nazionale agonisti di Salsomaggiore Terme. Una trasferta di successo che ha portato gli atleti Niccolò Ferragina e Diego Corsini a chiudere il Campionato nazionale conquistando entrambi il terzo posto, mentre Matteo Malinconi ha ottenuto il bronzo alla Coppa Italia. Dal Centro arti marziali di Agliana esprimono soddisfazione: "La squadra punta su lavoro costante e crescita continua. Oltre ai risultati, con tre terzi posti per Ferragina, Corsini e Malinconi, la trasferta di Salsomaggiore ha confermato l’atteggiamento del gruppo: mettersi in gioco, affrontare la gara con serietà e serenità e tornare in palestra con l’obiettivo di migliorare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arti marziali, tre atleti sul podio al Campionato nazionale agonisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia sul podio, a rappresentare lIrpinia anche Fotino

Notizie e thread social correlati

I Mondiali di arti marziali. Team Martorana sul podioIl team Martorana ha conquistato un posto sul podio ai Mondiali di arti marziali, svoltisi a Perugia.

Leggi anche: Arti Marziali. Taekwondo Ferrara sul podio. Quante medaglie vinte a Jesolo

Temi più discussi: Arti marziali, tre atleti sul podio al Campionato nazionale agonisti; Oltre il Cerchio d'Argilla: il Cuore e l'Acciaio della Yama Arashi a Oslo; Tre atleti di Torre Annunziata ai mondiali di Taekwondo tradizionale a Manila; Al Multieventi il seminario Allenare il futuro.

Tre atleti di Torre Annunziata ai mondiali di Taekwondo tradizionale a ManilaIl Taekwondo oplontino ai mondiali della Global Traditional Taekwondo Federation. Anche tre atleti di Torre Annunziata nella rappresentativa italiana che parteciperà all'evento del prossimo giugno nel ... ansa.it

Premiati tre giovani atleti dell'Accademia delle Arti Marziali e da CombattimentoRiconoscimenti per gli atleti dell' Accademia Potentina diretta da Massimiliano Monaco e Serena Lamastra da parte del Sindaco Vincenzo Telesca e dell'Assessore allo Sport Gerardo Nardiello. Una targa ... rainews.it