Il palazzetto dello sport di Jesolo è stato teatro di una spedizione trionfale per il Taekwondo Ferrara. In occasione dell’ultimo campionato interregionale, gli atleti estensi hanno dominato i tatami veneti, portando a casa un bottino di medaglie che conferma l’eccellenza della scuola ferrarese nel panorama delle arti marziali nazionali. La prestazione più brillante della giornata porta la firma di Leonardo Xu, che si è laureato campione conquistando una splendida medaglia d’oro. Xu ha dato prova di una maturità tattica fuori dal comune, superando gli avversari con precisione e velocità e confermandosi come uno dei talenti più cristallini della categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arti Marziali. Taekwondo Ferrara sul podio. Quante medaglie vinte a Jesolo

Articoli correlati

Arti marziali. Taekwondo Codigoro, pioggia di medaglie alle gare nazionali di SalsomaggioreHanno fatto man bassa di medaglie i sei atleti della squadra codigorese di Taekwondo, in rappresentanza della palestra Asd Athletic Studios, nelle...

Leggi anche: Arti marziali - Taekwondo. Oro incinta di sette mesi. Altro record per la Todd

Tutti gli aggiornamenti su Arti Marziali

Arti Marziali. Taekwondo Ferrara sul podio. Quante medaglie vinte a JesoloIl palazzetto dello sport di Jesolo è stato teatro di una spedizione trionfale per il Taekwondo Ferrara. In occasione ... sport.quotidiano.net

Arti Marziali: la codigorese Azzurra Luciani campionessa italiana nel TaekwondoE’ la codigorese Azzurra Luciani la campionessa Italiana di Combattimenti quest’anno e anche vice campione di Forme in quello precedente, nel taekwondo. Dieci anni, frequenta le scuole elementari ... ilrestodelcarlino.it