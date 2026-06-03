Arti marziali l' Asd Geam trionfa al trofeo internazionale Libertas | un decennio di successi celebrato sul tatami

Un'associazione sportiva di Forlì ha vinto il trofeo internazionale Libertas nel settore delle arti marziali, aggiungendo un altro successo a una serie di risultati ottenuti in dieci anni. La competizione si è svolta nel Friuli-Venezia Giulia, coinvolgendo atleti provenienti da diversi paesi. La squadra ha conquistato medaglie e riconoscimenti nelle diverse categorie, dimostrando costanza e preparazione. La vittoria si inserisce in un percorso di successi che dura da un decennio.

C'è un filo invisibile ma indissolubile che unisce la città di Forlì ai tatami del Friuli-Venezia Giulia, un legame fatto di sudore, disciplina e sogni coltivati nel silenzio delle palestre romagnole e sbocciati sotto i riflettori internazionali. La straordinaria avventura dell’Associazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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