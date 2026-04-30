A Bologna, nel PalaLame, si è svolto il “judo day” Memorial Elvio Giovagnotti, evento organizzato dalla Fijlkam. Durante la giornata, il Cus Ferrara ha conquistato numerose medaglie nelle competizioni dedicate ai giovani praticanti di judo. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse squadre e atleti, che si sono sfidati sui tatami in un clima di grande entusiasmo.

Pioggia di medaglie per il Cus Ferrara judo al PalaLame di Bologna in occasione del “judo day” Memorial Elvio Giovagnotti, manifestazione di judo preagonistico autorizzata dalla Fijlkam. I piccoli atleti cussini hanno dato prova di grande carattere, portando a casa un bottino ricco di medaglie che testimonia l’ottimo lavoro svolto dal vivaio estense. L’appuntamento non è stato solo una competizione, ma un vero e proprio momento ludico-educativo. Dalle prove di Ne Waza (lotta a terra) per i più piccoli nati nel 2021, fino ai meeting di Tachi Waza (lotta in piedi) per le categorie Ragazzi, l’obiettivo principale è stato l’integrazione e la crescita personale attraverso i valori del judo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arti Marziali. Pioggia di medaglie a Bologna per i baby cussini sul tatami

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