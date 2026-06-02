Il tecnico continuerà a guidare la squadra nella prossima stagione, dopo la firma del contratto. La notizia è arrivata pochi giorni dopo le voci di un possibile cambio in panchina. Ora si lavora per allestire il nuovo organico, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e prepararsi alle competizioni future. La conferma del tecnico arriva in un momento di cambiamenti, con l’intenzione di proseguire il progetto avviato nella stagione precedente.

Mister Clementi continuerà ad allenare la Vigor. Tanto tuonò che piovve. Stavolta è proprio il caso di dirlo sia per il tempo, tutt’altro primaverile, sia per la tanto attesa firma che finalmente certifica la conferma di Clementi al timone della Vigor. Come molti sanno, quella del tecnico senigalliese e del club rossoblu è una storia d’amore intramontabile. Qualche piccolo momento di pausa, come è normale che sia, ma quel legame profondo non si è mai spezzato. Clementi ha avviato il suo percorso sulla panchina del "Bianchelli" dal 2010 al 2013 e dal 2020 al gennaio 2025, quando lasciò volontariamente il proprio incarico, ereditato in seguito da Mauro Antonioli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vigor, c’è la firma: confermato mister Clementi: "Ora al lavoro per allestire il nuovo organico"

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