La Vigor ha confermato Roberto Moroni come direttore sportivo e ora si concentra sulla conferma dell’allenatore, con l’obiettivo di mantenere stabile lo staff tecnico. La società si aspetta che l’allenatore rimanga anche nella prossima stagione, anche se non è ancora stato annunciato ufficialmente. La decisione si basa sulla volontà di proseguire il lavoro avviato e sulla convinzione che l’allenatore continuerà a far parte del progetto. La conferma di Moroni è avvenuta domenica scorsa.

Il primo passo verso la nuova stagione è stato fatto. Domenica scorsa la Vigor ha annunciato il proprio ds, o meglio ha ufficialmente confermato Roberto "Bobo" Moroni. Un rinnovo indispensabile che, salvo clamorosi imprevisti, anticipa di qualche giorno quello di mister Aldo Clementi. Andando con ordine: alla fine della settimana appena conclusa, società e direttore sportivo hanno trovato un punto di incontro rinnovando il reciproco impegno per un altro anno. Anche se lo stesso Moroni ha confessato di aver sentito la necessità di prendersi qualche giorno di riflessione prima di rituffarsi nel mondo Vigor. "Ho ragionato a mente lucida ed alla fine ho deciso di rinnovare il mio impegno con la Vigor - spiega il direttore sportivo senigalliese -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fatto il diesse, la Vigor ora punta a blindare anche l’allenatore: una coppia perfetta per continuare il lavoro svolto. La conferma di Moroni apre a quella di Clementi: "Sono convinto che alla fine rimarrà con noi»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Qui Senigallia, l’ufficialità non è ancora arrivata ma Moroni è fiducioso: "Il mio contratto scade a giugno, ma vorrei proseguire». Moroni e Clementi, coppia che non può separarsi. Il diesse e il mister destinati a restare alla VigorA Senigallia, la firma ufficiale non è ancora arrivata, ma Moroni si dice fiducioso sulla possibilità di proseguire il rapporto contrattuale, che...

Vigor Senigallia, il diesse Roberto Moroni: "Ha voluto fare una sorpresa ai compagni». Toh chi si rivede: capitan Pesaresi torna ad allenarsi: "Denis si è messo subito all’opera, ha entusiasmo»Il capitano della Vigor Senigallia, Denis Pesaresi, si è ripresentato agli allenamenti dopo un periodo di inattività, suscitando sorpresa tra i...

Si parla di: Qui Senigallia, l’ufficialità non è ancora arrivata ma Moroni è fiducioso: Il mio contratto scade a giugno, ma vorrei proseguire. Moroni e Clementi, coppia che non può separarsi. Il diesse e il mister destinati a restare alla Vigor.

Fatto il diesse, la Vigor ora punta a blindare anche l’allenatore: una coppia perfetta per continuare il lavoro svolto. La conferma di Moroni apre a quella di Clementi: Sono ...Ho preferito pensarci a fondo perchè il mio è un incarico molto impegnativo. Più passa il tempo e più sono motivato. sport.quotidiano.net

Moroni-Vigor, la storia continua. Il primo rinnovo è quello del dsDopo il direttore sportivo, la società si prepara a confermare anche l’allenatore Aldo Clementi . msn.com