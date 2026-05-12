Mondiali 2026 | lo stadio di Città del Messico sprofonda interviene la Nasa

Lo stadio di Città del Messico sta lentamente sprofondando, attirando l'attenzione delle autorità e degli esperti. Di fronte a questa situazione, è intervenuta anche la Nasa, che ha avviato operazioni di monitoraggio utilizzando i propri strumenti satellitari. Il terreno sotto l’impianto si sta abbassando progressivamente, ma le cause di questo fenomeno non sono ancora state chiarite ufficialmente. La preoccupazione riguarda il possibile rischio di crollo in vista dei Mondiali del 2026.

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