Mondiali 2026 | lo stadio di Città del Messico sprofonda interviene la Nasa
Lo stadio di Città del Messico sta lentamente sprofondando, attirando l'attenzione delle autorità e degli esperti. Di fronte a questa situazione, è intervenuta anche la Nasa, che ha avviato operazioni di monitoraggio utilizzando i propri strumenti satellitari. Il terreno sotto l’impianto si sta abbassando progressivamente, ma le cause di questo fenomeno non sono ancora state chiarite ufficialmente. La preoccupazione riguarda il possibile rischio di crollo in vista dei Mondiali del 2026.
? Punti chiave Come può la Nasa monitorare il rischio di crollo dello stadio?. Perché il terreno sta sprofondando sotto l'impianto di Città del Messico?. Chi deve rispondere dei ritardi nei lavori di ristrutturazione?. Quali rischi reali corrono i tifosi durante le partite dei Mondiali?.? In Breve Sprofondamento di 1,5 cm mensili causato dal prelievo eccessivo di acqua dalle falde.. Ricercatore Marin Govorcin del JPL monitora il terreno tramite satelliti radar Nasa.. Restyling iniziato a maggio 2024 con consegna prevista entro la fine del 2025.. L'impianto deve ospitare cinque partite e una cerimonia di apertura l'11 giugno.. L’imminente apertura dei Mondiali 2026 mette sotto pressione lo Stadio Banorte Città del Messico, poiché l’impianto sta registrando un cedimento del terreno di circa un centimetro e mezzo ogni mese.🔗 Leggi su Ameve.eu
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