Messico sciopero degli insegnanti | rifiuto del 9% di aumento salariale
In Messico, gli insegnanti hanno deciso di scioperare per contestare l'offerta di un aumento salariale del 9%, considerato insufficiente. Lo sciopero ha portato alla sospensione delle attività scolastiche in diverse regioni e ha portato migliaia di manifestanti a riunirsi in varie parti della capitale. Durante le proteste, i partecipanti hanno stabilito un accampamento permanente in una zona centrale di Città del Messico, dove si svolgono incontri e assemblee. L'inizio dei Mondiali di calcio potrebbe influenzare l'attenzione mediatica sulla vicenda.
? Punti chiave Come influenzerà lo sciopero l'inizio dei Mondiali di calcio?. Dove si stabilirà l'accampamento permanente dei manifestanti a Città del Messico?. Perché il sindacato ha scelto proprio questo momento per protestare?. Cosa accadrà se il governo non riaprirà i tavoli negoziali?.? In Breve Sciopero dal 1 giugno con marcia verso Zócalo a Città del Messico.. Elvira Veleces contesta le politiche economiche neoliberiste del governo attuale.. Proteste mirano a intercettare l'attenzione mondiale per i Mondiali dell'11 giugno.. Accampamento permanente previsto in Piazza della Costituzione per mantenere la pressione.. Il Coordinamento nazionale dei lavoratori dell’istruzione ha disposto uno sciopero nazionale a tempo indeterminato in Messico a partire dal 1 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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