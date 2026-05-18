Messico sciopero degli insegnanti | rifiuto del 9% di aumento salariale

In Messico, gli insegnanti hanno deciso di scioperare per contestare l'offerta di un aumento salariale del 9%, considerato insufficiente. Lo sciopero ha portato alla sospensione delle attività scolastiche in diverse regioni e ha portato migliaia di manifestanti a riunirsi in varie parti della capitale. Durante le proteste, i partecipanti hanno stabilito un accampamento permanente in una zona centrale di Città del Messico, dove si svolgono incontri e assemblee. L'inizio dei Mondiali di calcio potrebbe influenzare l'attenzione mediatica sulla vicenda.

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