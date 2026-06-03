arriva un decreto sicurezza il sesto

Un nuovo decreto sicurezza è stato approvato, il sesto in serie. Come i precedenti, potrebbe generare complicazioni procedurali e scontri tra le autorità coinvolte. La normativa introduce misure che potrebbero influenzare le pratiche di gestione dei flussi migratori e l’applicazione delle politiche di sicurezza. La sua entrata in vigore è prevista a breve, con possibili ricorsi legali in alcune parti. Restano in attesa di chiarimenti ufficiali e di eventuali modifiche.

A metà aprile, quando il parlamento stava per approvare un “decreto sicurezza”, ci furono molte polemiche per due rgioni principali: perché era il quinto provvedimento emergenziale dedicato allo stesso tema in tre anni e mezzo, e perché il metodo imposto da Giorgia Meloni era stato confuso e pasticciato, al punto da generare conflitti con la presidenza della Repubblica. Un mese e mezzo dopo, il governo sta per approvare un altro decreto sicurezza, il sesto, e anche in questo caso contraddicendo le indicazioni arrivate dal Quirinale. Le nuove norme sono particolarmente restrittive: comprimono i diritti dei migranti e dei richiedenti asilo e ampliano i poteri di espulsione e rimpatrio dei governi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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