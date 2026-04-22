La Camera dei deputati ha approvato la fiducia sul decreto sicurezza, che ora passa all’esame del Senato. La discussione si conclude venerdì 24 aprile, giorno in cui si prevede il voto finale. Subito dopo, il Consiglio dei ministri si riunirà per decidere sui possibili interventi correttivi al decreto. La legge riguarda norme in materia di sicurezza e immigrazione, con un iter che prosegue senza interruzioni.

Il decreto sicurezza, che ha ottenuto il via libera della Camera alla fiducia posta dal Governo, muove gli ultimi passi per diventare legge. Dopo il voto finale dell’aula di Montecitorio, previsto nella tarda mattinata di venerdì 24 aprile, il Consiglio dei ministri si riunirà subito nella Sala del governo dell Camera. La riunione servirà infatti a varare un nuovo Dl a correzione della norma sugli incentivi ai rimpatri finita sotto la lente del Quirinale. Varato dal governo il 5 febbraio, il provvedimento ha ottenuto la firma del presidente della Repubblica 19 giorni dopo. Il decreto conta 33 articoli e comprende misure per la lotta alla...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Decreto sicurezza, via libera della Camera alla fiducia (ma arriverà un decreto correttivo)

Il decreto sicurezza ha un problema: la Costituzione. Ma perché | 842

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Al termine del voto finale della Camera con cui si convertirà in legge il decreto sicurezza, previsto nella tarda mattinata di venerdì, il Consiglio dei ministri si riunirà subito nella Sala del governo a Montecitorio. Lo si apprende da fonti dell'esecutivo. Dovrebbe e x.com